Конор Макгрегор: Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор анонсировал боксерский поединок против филиппинца Манни Пакьяо.

«Я очень старался, чтобы у меня был сезон. Предлагал множество соперников и дат. А потом случилась пандемия. На тот момент я и так достаточно долго ждал. Ну, что было, то было — наплевать. Теперь я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал ирландец в твиттер.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East.