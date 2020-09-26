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26 сентября 00:19
автор: Юрий Нечаев

Конор Макгрегор: Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо

Ирландец готов возобновить карьеру.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор анонсировал боксерский поединок против филиппинца Манни Пакьяо.

«Я очень старался, чтобы у меня был сезон. Предлагал множество соперников и дат. А потом случилась пандемия. На тот момент я и так достаточно долго ждал. Ну, что было, то было — наплевать. Теперь я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке», — написал ирландец в твиттер.

Напомним, 32-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В ММА он одержал 22 победы при четырех поражениях. В активе ирландца имеется один поединок по правилам бокса. В 2017 году он нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвезеру. Минувшим летом Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры.

41-летний Пакьяо становился чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях. На профессиональном ринге он одержал 62 победы (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

Свой последний поединок филиппинец провел в июле 2019 года.

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