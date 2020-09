Американский боец смешанных единоборств Джон Джонс намекнул, что может вернуться в полутяжелый вес для того, чтобы вернуть себе чемпионский титул.

Пояс, который стал вакантным после перехода Джонса в тяжелую весовую категорию, сегодня завоевал Ян Блахович.

«Ребята, вы не рассердитесь, если я вернусь и заберу свой титул обратно?» - написал Джонс в твиттер.

Would you guys be annoyed if I went back and grabbed my belt real quick?