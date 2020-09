Макгрегор проведет благотворительный поединок против Порье

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор в твиттере сообщил о том, что проведет благотворительный поединок против Дастина Порье.

Ирландец и американец сразятся в Дублине 12 декабря. На какие именно цели будут потрачены вырученные деньги, Макгрегор пообещал сообщить позже.

В активе 32-летнего ирландского бойца 22 победы и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

31-летний Порье одержал 26 побед при шести поражениях, а еще один поединок Дастина был признан не состоявшимся.

Напомним, что в июне Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs Poirier.

List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF