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30 сентября 22:38
автор: Виктор Шарафудинов

Макгрегор проведет благотворительный поединок против Порье

Бой состоится 12 декабря в Дублине.

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор в твиттере сообщил о том, что проведет благотворительный поединок против Дастина Порье.

Ирландец и американец сразятся в Дублине 12 декабря. На какие именно цели будут потрачены вырученные деньги, Макгрегор пообещал сообщить позже.

В активе 32-летнего ирландского бойца 22 победы и четыре поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

31-летний Порье одержал 26 побед при шести поражениях, а еще один поединок Дастина был признан не состоявшимся.

Напомним, что в июне Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры в ММА.

источник: «Советский спорт»
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Макгрегор проведет благотворительный поединок против Порье
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