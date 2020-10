Поединок между Макгрегором и Порье состоится 23 января

– Я согласен, бой – 23 января! Моя цель – провести этот поединок на стадионе «Даллас Ковбойз». Правильный стиль! Джерри Джонс – мой друг, и данная арена может вместить нашу публику. Я буду готов к Техасу, и Техас будет готов к моим фанатам! Затем настанет очередь Мэнни, – написал Макгрегор.

Напомним, что бойцы уже проводили поединок между собой в сентябре 2014 года. Тогда победу одержал 32-летний ирландец. В данный момент на счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения. У 31-летнего Порье – 26 побед и шесть поражений.

Ранее спортсмены договорились о благотворительном бое в Дублине (Ирландия), который должен был пройти 12 декабря. Однако затем глава UFC Дана Уайт предложил им провести поединок в рамках его организации.

I accept, Jan 23rd is on!

My goal is to see this fight take place in Cowboy stadium. Proper Style! Jerry Jones is a friend and the stadium can hold our crowd. I will be ready for Texas and Texas will be ready for my fans!

Then Manny. #McGregorSportsandEntertainment