В пятницу Нурмагомедов встретится с президентом UFC Уайтом

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и президент UFC Дана Уайт встретятся сегодня, 15 января, сообщил журналист Бретт Окамото.

«Встреча Даны Уайта и Хабиба Нурмагомедова, как ожидается, состоится в пятницу вечером в Абу-Даби, на турнире UAE Warriors по MMA», - написал журналист в твиттере.

The much-anticipated meeting between Dana White (@danawhite) and Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) is expected to take place tonight, Friday here in Abu Dhabi, at a UAE Warriors MMA card.