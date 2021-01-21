Белорусский боец Кудин задержан в Москве и будет экстрадирован на родину

Белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин задержан в Москве.

Как сообщает News.ru, ссылаясь на агентство, представляющее интересы спортсмена, в ближайшее время арестованный будет экстрадирован на родину.

Напомним, 12 августа Кудин был задержан в ходе акции протеста в его родном городе Молодечно. Сообщалось, что боец стал участником драки с правоохранительными органами. На него было заведено уголовное дело.

1 декабря стало известно, что Кудин покинул Белоруссию. По информации источника, в Москве Алексей помогал российскому бойцу UFC Александру Волкову в подготовке к поединку с голландцем Алистаром Оверимом, который запланирован на 6 февраля.

Добавим, что на счету 36-летнего Кудина 26 побед, 12 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.