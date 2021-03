UFC Fight Night 187. Бой Эдвардса и Мухаммада признан несостоявшимся

Поединок британца Леона Эдвардса и представителя США Белала Мухаммада, ставший главным событием турнира UFC Fight Night 187, признан несостоявшимся.

Во втором раунде американец получил тычок в глаз и завершил встречу по решению врачей.

Got to feel for Belal Muhammad, who worked his way into his first UFC main event, only to have it ended by an accidental eye poke. pic.twitter.com/0jDWiVFbA1