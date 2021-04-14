Ян отреагировал на вызов О’Мэлли: Ты опять обкурился, Шон?

Петр Ян в ироничной манере отреагировал на вызов Шона О’Мэлли.
Напомним, что американец предложил россиянину подраться в июле, поскольку Алджемейн Стерлинг из-за предстоящей операции пока не может провести реванш за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
«Ты опять обкурился, Шон?» – написал Ян в твиттере, обращаясь к О’Мэлли.
Напомним, что 6 марта Ян потерял чемпионский титул, поскольку был дисквалифицирован во время поединка против Стерлинга за запрещенный удар коленом. Проведение реванша отложено на неопределенный срок.
Are you high again Shaun? https://t.co/1dTG4DoA51— Petr “No Mercy” Yan (@PetrYanUFC) April 14, 2021
источник: «Советский спорт»