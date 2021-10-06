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06 октября 13:44
автор: Александр Бойченко

Спортивные события в Петербурге в октябре пройдут с 30 процентной заполняемостью трибун

«Зенит» проведет матчи у себя дома в октябре.

Мероприятия на основных спортивных аренах Санкт-Петербурга в октябре пройдут при 30 процентной загруженности трибун. Об этом сообщил в среду вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«В октябре Федеральный Роспотребнадзор утвердил 30 процентную заполняемость «Газпром Арены», «Сибур-Арены», Ледового дворца и «Юбилейного», - написал Пиотровский в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор отметил, что на спортивные арены допускаются только зрители, у которых есть QR-код, подтверждающий, что они были вакцинированы против COVID-19 или болели в течение последних шести месяцев.

Добавим, что в октябре «Зенит» сыграет на «Газпром-арене» с «Ювентусом», «Спартаком» и «Динамо». Хоккейный СКА проведет матчи в КХЛ с московским «Динамо», «Барысом», «Йокеритом» и «Куньлунем».

источник: «Советский спорт»
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