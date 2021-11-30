«Спортлото» вновь примет участие в голосовании за звание одного из 50 легендарных брендов

Проголосовать за включение бренда в шорт-лист премии можно на ее официальной странице.

В списке номинантов «Спортлото» стоит рядом с такими брендами, как «Союзмультфильм», «Сбербанк», «Почта России», «Простоквашино», «Абрау-Дюрсо», «Красный Октябрь» и другими гигантами, известными каждому россиянину с советских времен.

Первый тираж «Спортлото» прошел 20 октября 1970 года. Лотерея «Спортлото» стремительно завоевала народную популярность и стала настоящим культурным феноменом эпохи. В советское время в лотерее «Спортлото» участвовали 2/3 населения СССР, ей посвящали песни Владимир Высоцкий, Михаил Боярский и Валерий Кузьмин. Именно вокруг нее был построен сюжет одного из самых кассовых фильмов Леонида Гайдая «Спортлото-82». Отчисления от лотереи формировали до 90% бюджета Госкомспорта и на четверть профинансировали подготовку к Олимпиаде-80.

«Лотерея «Спортлото» – отличный пример того, как известные на протяжении десятков лет бренды не только адаптируются к новым реалиям, но и не теряют интерес россиян. Сегодня, как и 30-40 лет назад, лотереи приносят радость огромному числу участников, а также помогают поддерживать российский спорт. В наши дни традиции спортивных лотерей продолжает «Столото», крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Как и в советские времена, сегодня государственные лотереи являются серьёзным источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, внося значительный вклад в улучшение качества жизни россиян», – отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, частью которого является «Столото».

В первом тираже «Спортлото», который состоялся 20 октября 1970 года, главный приз составил 5 тыс. руб. Для 1970 года это были очень большие деньги, ведь средняя зарплата составляла в то время около 115 руб. В последующих тиражах большие суммы выигрывали регулярно. Крупнейшие выигрыши в лотереях «Спортлото» 1970-1977 годов достались жителям следующих городов:

1. Ленинград, 58 463 руб.

2. Таллин, 34 490 руб.

3. Жданов (сейчас Мариуполь), 24 014 руб.

4. Москва, 20 840 руб.

5. Латвийская ССР, 18 720 руб.

Сегодня выигрыши в государственные лотереи семейства «Спортлото» достигают колоссальных сумм. Так, например, выглядит топ-5 крупнейших выигрышей в 2021 году:

1. «Спортлото «4 из 20», 05.07.2021, Сахалинская область, 512 261 694 руб.

2. «Спортлото «4 из 20», 28.09.2021, Санкт-Петербург, 141 088 853 руб.

3. «Спортлото «6 из 45», 23.07.2021, Мурманская область, 58 761 825 руб.

4. «Спортлото «6 из 45», 18.02.2021, Липецкая область, 57 927 225 руб.

5. «Спортлото «4 из 20», 28.07.2021, Оренбургская область, 55 586 720 руб.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) – крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 года превысили 16,9 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности за указанный период – уже более 35,5 млрд руб.