Главный лотерейный тираж года «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» осталось меньше двух дней

Розыгрыш пройдет в прямом эфире телеканала НТВ 1 января 2022 года в 15:30 по московскому времени. Это четвертый новогодний тираж «Русского лото», в котором в качестве главного приза будет разыгрываться 1 млрд руб. Его выиграет участник или участники, у которых все 15 чисел в одном из полей билета (верхнем или нижнем) раньше других совпадут с номерами вытянутых из мешка бочонков. К слову, с вероятностью более 65% в стране появится еще один лотерейный миллиардер, с меньшей вероятностью, главный приз разделят два или более участников.

«Новогодние тиражи «Русского лото» уже стали настоящей семейной традицией для миллионов россиян из самых разных уголков нашей огромной страны. Лотерейные билеты покупают не только для себя, но и в подарок родным и близким. Так здорово раз в год собрать всю семью и друзей за одним столом, весело провести время в ожидании настоящего новогоднего чуда. Ведь чудо действительно происходит! В новогодних тиражах «Русского лото» россияне уже выиграли более 10 млрд руб., более 800 человек стали лотерейными миллионерами, а один участник выиграл миллиард. Учитывая, что в этом году в «Новогоднем миллиарде» будет разыграно более 2,5 млрд руб., победителей станет еще больше!», — отметила Варвара Басанович, операционный директор по маркетингу «Столото».

Новогоднее шоу «Русского лото» ежегодно смотрят миллионы россиян. Кроме телевидения, новогодний розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях «Столото», на официальном канале распространителя в YouTube, а также на медиафасадах в Москве. Праздничный розыгрыш традиционно пройдет под контролем независимой тиражной комиссии, а также в присутствии звезд российского шоу-бизнеса, известных ведущих и зрителей.

«Если даже билет участника окажется не выигрышным, расстраиваться не нужно. Все лотереи в нашей стране государственные, их организаторами являются Минфин и Минспорт, а основная цель проведения лотерей — финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом, важно понимать, что, если даже билет не выиграл, каждый участник делает свой вклад в развитие спорта в России и улучшение качества жизни. А еще среди всех билетов, которые не выиграют в самом новогоднем тираже «Русского лото», будет проведен дополнительный розыгрыш автомобиля», — дополнила Варвара Басанович.

Продажи типографских билетов на новогодний тираж «Русского лото» останавливаются 31 декабря в 9 вечера по московскому времени, а электронных — 1 января в 11 утра по московскому времени.