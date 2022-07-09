Олег Матыцин - о зарплате детских тренеров: Их труд должен быть хорошо оплачен и вознагражден

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что в стране должна быть высокая оплата работы детских тренеров в спортивных школах.

«Человек воспитывает ребенка, и его труд должен быть хорошо оплачен и вознагражден. Для спортивных школ не скажу, что зарплата очень высокая, но сравнима со средней по регионам, - сказал Матыцин. - Не стал бы отделять тренеров от других соцработников. В других спортивных школах, где добиваются результата, есть хорошая система материального поощрения», - заявил Матыцин ТАСС.

Напомним, что Матыцин возглавляет Министерство спорта России с января 2020-го года. Помимо этого, 58-летний специалист является почетным президентом Российского студенческого спортивного союза.