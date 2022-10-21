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Тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «Астон Виллу»

Португальский специалист называется основным кандидатом в качестве преемника Стивена Джерарда
21 октября 2022 15:12
автор: Александр Евграфов

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим является главным кандидатом на пост наставника «Астон Виллы», сообщают английские СМИ.

По данным источника, преемником Стивена Джеррарда, отправленного в отставку 20 октября после шестого поражения «Астон Виллы» в английской премьер-лиги, мог стать бывший тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино. Но тот предпочел дождаться других предложений для продолжения тренерской карьеры.

В качестве вероятных кандидатов на пост тренера «Астон Виллы» рассматривают бывшего тренера «Арсенала» Унаи Эмери, «Бернли» - Шон Дайча и действующего тренера «Брентфорда» - Томаса Франка. Руководство клуба намерено определиться с преемником Джеррарда, руководившего командой с ноября 2021 года, в ближайшее время.

После 11 матчей у «Астон Виллы» девять очков, клуб занимает 17-е место в таблице АПЛ.

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