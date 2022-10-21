Тренер «Спортинга» Аморим может возглавить «Астон Виллу»

Главный тренер португальского «Спортинга» Рубен Аморим является главным кандидатом на пост наставника «Астон Виллы», сообщают английские СМИ.

По данным источника, преемником Стивена Джеррарда, отправленного в отставку 20 октября после шестого поражения «Астон Виллы» в английской премьер-лиги, мог стать бывший тренер «Пари Сен-Жермена» Маурисио Почеттино. Но тот предпочел дождаться других предложений для продолжения тренерской карьеры.

В качестве вероятных кандидатов на пост тренера «Астон Виллы» рассматривают бывшего тренера «Арсенала» Унаи Эмери, «Бернли» - Шон Дайча и действующего тренера «Брентфорда» - Томаса Франка. Руководство клуба намерено определиться с преемником Джеррарда, руководившего командой с ноября 2021 года, в ближайшее время.

После 11 матчей у «Астон Виллы» девять очков, клуб занимает 17-е место в таблице АПЛ.