Карлсен стал четырехкратным чемпионом мира по рапиду

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым быстрым шахматам (рапиду), который прошел в Алма-Ате.

Он набрал 10 очков и единолично возглавил таблицу первенства. Эта победа принесла Карлсену четвертый чемпионский титул. Ранее он первенствовал в 2014, 2015 и 2019 годах.

Серебро чемпионата у немецкого шахматиста Винсента Каймера, третье место занял американец Фабио Каруана.

Лучшим из россиян стал Даниил Дубов, ставший четвертым. У Владимира Федосеева шестое место, Владислава Артемьева – седьмое, Яна Непомнящего – 14-е, Алексея Сарина – 16-е, Александра Грищука – 18-е.

29 и 30 декабря в Алма-Ате пройдет чемпионат мира по блицу.

К чемпионатам допущены спортсмены из России и Белоруссии, однако выступать они могут лишь под флагом ФИДЕ.