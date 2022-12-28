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Карлсен стал четырехкратным чемпионом мира по рапиду

Лучший из россиян Даниил Дубов – четвертый.
28 декабря 2022 18:15
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым быстрым шахматам (рапиду), который прошел в Алма-Ате.

Он набрал 10 очков и единолично возглавил таблицу первенства. Эта победа принесла Карлсену четвертый чемпионский титул. Ранее он первенствовал в 2014, 2015 и 2019 годах.

Серебро чемпионата у немецкого шахматиста Винсента Каймера, третье место занял американец Фабио Каруана.

Лучшим из россиян стал Даниил Дубов, ставший четвертым. У Владимира Федосеева шестое место, Владислава Артемьева – седьмое, Яна Непомнящего – 14-е, Алексея Сарина – 16-е, Александра Грищука – 18-е.

29 и 30 декабря в Алма-Ате пройдет чемпионат мира по блицу.

К чемпионатам допущены спортсмены из России и Белоруссии, однако выступать они могут лишь под флагом ФИДЕ.

источник: «Советский спорт»
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