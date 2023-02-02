«Пумас» требует от Дани Алвеса пять миллионов долларов 

«Пумас» потребовал от бывшего защитника команды Дани Алвеса пять миллионов евро. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что мексиканский клуб расторг контракт с бразильцем после того, как он был обвинен в сексуальном насилии и заключен под стражу.

Как утверждает источник, руководство команды из Мехико считает, что 39-летний футболист нанес серьезный ущерб репутации клуба и требует компенсации от игрока в размере пяти миллионов долларов. Ранее сообщалось, что защитнику грозит до 12 лет тюрьмы за сексуальные домогательства.

Добавим, что в текущем сезоне Алвес провел за «Пумас» 13 матчей и отдал пять результативных передач.