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Самсонова не смогла пробиться в четвертый круг турнира в Майами, проиграв Жен

Россиянка уступила сопернице в драматичной борьбе.
25 марта 2023 21:57

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче третьего круга турнира в Майами проиграла представительнице Китая Синвэнь Жен.

Встреча продолжалась три часа восемь минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6 в пользу китаянки, которая 18 раз подавала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

На счету россиянки пять эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейка из девяти.

Ранее розыгрыш также покинула Эрика Андреева, уступившая полячке Магдалене Фреш.

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