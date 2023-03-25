Самсонова не смогла пробиться в четвертый круг турнира в Майами, проиграв Жен

Российская теннисистка Людмила Самсонова в матче третьего круга турнира в Майами проиграла представительнице Китая Синвэнь Жен.

Встреча продолжалась три часа восемь минут и завершилась со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 3:6 в пользу китаянки, которая 18 раз подавала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 12.

На счету россиянки пять эйсов, девять двойных ошибок и три реализованных брейка из девяти.

Ранее розыгрыш также покинула Эрика Андреева, уступившая полячке Магдалене Фреш.