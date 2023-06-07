Смолов назвал тройку лучших игроков РПЛ в сезоне-2022/2023

Нападающий «Динамо» Федор Смолов выдвинул свою версию по поводу того, кто является лучшими игроками чемпионата России по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, в рейтинге не оказалось одноклубников российского форварда.

Как утверждает источник, 33-летний футболист на первую строчку поставил форварда «Зенита» Малкома, второе место заслуживает нападающий «Спартака» Квинси Промес, а замкнул тройку полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Напомним, что Смолов вернулся в «Динамо» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 в составе московского клуба он принял участие в 31 матче, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.