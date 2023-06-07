ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Смолов назвал тройку лучших игроков РПЛ в сезоне-2022/2023

В списке форварда «Динамо» не оказалось футболистов бело-голубых.
07 июня 2023 22:03
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Динамо» Федор Смолов выдвинул свою версию по поводу того, кто является лучшими игроками чемпионата России по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, в рейтинге не оказалось одноклубников российского форварда.

Как утверждает источник, 33-летний футболист на первую строчку поставил форварда «Зенита» Малкома, второе место заслуживает нападающий «Спартака» Квинси Промес, а замкнул тройку полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Напомним, что Смолов вернулся в «Динамо» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 в составе московского клуба он принял участие в 31 матче, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

источник: «Спорт-Экспресс»
Лионель Месси подтвердил свой переход в «Интер Майами»
Аргентинец продолжит карьеру в MLS.
07.06.2023 22:07
Футбол
автор: Александр Кожевников
Смолов назвал тройку лучших игроков РПЛ в сезоне-2022/2023
В списке форварда «Динамо» не оказалось футболистов бело-голубых.
07.06.2023 22:03
автор: Глеб Шевяков
Павлович объяснил, почему он проиграл бой с Оверимом
Россиянин уступил в дебюте в UFC.
07.06.2023 21:55
Футбол
автор: Александр Кожевников
Лионель Месси готовит официальное заявление по поводу карьеры
Аргентинец объявит, где продолжит выступления.
07.06.2023 21:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Юран рассказал, как мотивировал игроков «Пари НН» перед стыковым матчем с «Родиной»
Подопечные 53-летнего специалиста разгромили соперника со счетом 3:0.
07.06.2023 21:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В Саудовской Аравии предложили Месси 1,5 миллиарда евро за три года
«Аль-Хиляль» все еще пытается заполучить аргентинца.
07.06.2023 21:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Осасуну» могут отстранить от еврокубков за организацию договорных матчей
В следующем сезоне клуб должен выступать в Лиге конференций.
07.06.2023 21:40
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин прокомментировал возможный переход Глебова в «Спартак»
По мнению 54-летнего специалиста, российскому хавбеку не смысла покидать «Ростов» ради московского клуба.
07.06.2023 21:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Семин считает, что отсутствие еврокубков может вынудить Головина покинуть «Монако»
По итогам сезона-2022/2023 монегаски заняли шестое место в турнирной таблице Лиги 1.
07.06.2023 21:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Гаврикова заявил, что защитник продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года 
Олимпийский чемпион 2018 в составе сборной России рассчитывает стать свободным агентом в возрасте 29 лет.
07.06.2023 21:08
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.