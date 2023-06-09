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«Севилья» объявила о подписании контракта с Лоиком Баде

Соглашение рассчитано до лета 2027 года.
09 июня 2023 16:17
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба «Севильи» сообщила, что клуб активировал опцию выкупа у «Ренна» центрального защитника Лоика Баде.

Отмечается, что 23-летний француз был арендован испанским клубом в январе с опцией выкупа. Сумма трансфера составила 12 млн евро.

Баде подписал с «Севильей» контракт, срок которого рассчитан до 30 июня 2027 года. Футболист провел за андалузскую команду 27 матчей и забил два мяча.

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источник: ФК «Севилья»
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