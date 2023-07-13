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МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпийские игры в Париже

Не повезло еще одной стране.
МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпийские игры в Париже
13 июля 2023 16:08
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения национальным олимпийским комитетам на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Пресс-служба МОК сообщила, что приглашения не получат комитеты из России и Беларуси в связи с веденными на эти страны санкциями. Помимо них приглашения не отошлют НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

источник: МОК
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