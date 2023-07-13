МОК не пригласит Россию и Беларусь на Олимпийские игры в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения национальным олимпийским комитетам на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Пресс-служба МОК сообщила, что приглашения не получат комитеты из России и Беларуси в связи с веденными на эти страны санкциями. Помимо них приглашения не отошлют НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным спортивным организациям допускать российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.