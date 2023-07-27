Колесников рассказал, что ставит перед собой цель побить рекорд на 100 м. на короткой воде

Российский пловец Климент Колесников рассказал, как относится к мировым рекордам на длинной и короткой воде.

«Рекорды в «полтиннике» по навязанному времени ценятся больше, «четвертак» — круто, но когда ты не только там можешь плавать. У меня получилось, я доволен. На короткой воде надо стараться бить рекорд на 100 метров на спине. «Полтинником» доволен, побили этот рекорд уже давно — все здорово», - приводит «Матч ТВ» слова Колесникова.

В ноябре Колесников установил рекорд мира (22,11 сек.) на 50 метрах на спине на короткой воде. Сегодня 23-летний россиянин побил мировой рекорд на такой же дистанции на длинной воде, с 27 июля 2023 года он составляет 23,55 секунды.