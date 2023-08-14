World Class проведёт благотворительный Вертикальный забег 

В честь своего 30-летнего юбилея сеть фитнес-клубов World Class при поддержке Winline организует самое необычное спортивное мероприятие этого лета – благотворительный Вертикальный забег на территории горнолыжного комплекса «Воробьевы горы».

Такого спортивная Москва еще не знала: впервые горнолыжный комплекс, открывшийся после масштабной реновации в конце 2022 года, примет не лыжников, а бегунов, которые будут штурмовать его трассы.

27 августа каждый желающий сможет проверить себя, приняв участие в уникальном массовом забеге по горнолыжному спуску и трамплину. Трассами забега станут склон длиной 250 м и набором высоты 40 м и трамплин длиной 100 метров с набором высоты 25 м. Соревнующимся предстоит пробежать на скорость одну или обе дистанции на подъем и показать лучшие результаты.

Победители соревнования будут отмечены в 25-ти категориях и награждены медалями и памятными подарками. В церемонии награждения примут участие звезды спорта, кино- и шоубизнеса.

В то время как участники забега будут брать свои высоты, зрители не останутся в стороне от спортивной программы и смогут проверить себя в диск-гольфе, соревновании по перетягиванию каната и старинной прованской игре петанк.

Азарт, соревновательный дух, атмосфера праздника и панорамные виды на Москву гарантированы всем участникам.

Завершится праздник спорта большим музыкальным концертом, хедлайнерами которого станут легендарная группа 90-х «Маша и медведи» и диджей Александр Нуждин.

Официальный партнер мероприятия «Лига героев».

Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд «Жизнь в движении» на помощь детям с ограниченными возможностями.

Вся информация о мероприятии и билеты здесь.