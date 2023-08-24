Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на информацию о переходе футболиста «Сельты» Габриэля Вейги в саудовский «Аль-Ахли».
Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек получил предложения от «Барселоны», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но предпочел уехать на Аравийской полуостров.
«Позорище», – написал Кроос в комментариях к новости о скором трансфере Вейги в Аль-Ахли».
Ожидается, что саудовский клуб объявит о переходе до конца недели. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что сделка согласована.
В прошлом сезоне Ла Лиги Габриэль Вейга провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
источник: «Советский спорт»