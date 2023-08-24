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Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб

Игрок мог присоединиться к «Барселоне» или «Манчестер Сити».
Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб
24 августа 2023 12:48
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на информацию о переходе футболиста «Сельты» Габриэля Вейги в саудовский «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек получил предложения от «Барселоны», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но предпочел уехать на Аравийской полуостров.

«Позорище», – написал Кроос в комментариях к новости о скором трансфере Вейги в Аль-Ахли».

Ожидается, что саудовский клуб объявит о переходе до конца недели. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что сделка согласована.

В прошлом сезоне Ла Лиги Габриэль Вейга провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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