Кроос назвал «позорищем» переход 21-летнего футболиста «Сельты» в саудовский клуб

Полузащитник «Реала» Тони Кроос отреагировал на информацию о переходе футболиста «Сельты» Габриэля Вейги в саудовский «Аль-Ахли».

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек получил предложения от «Барселоны», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», но предпочел уехать на Аравийской полуостров.

«Позорище», – написал Кроос в комментариях к новости о скором трансфере Вейги в Аль-Ахли».

Ожидается, что саудовский клуб объявит о переходе до конца недели. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что сделка согласована.

В прошлом сезоне Ла Лиги Габриэль Вейга провел 36 матчей, забил 11 голов и отдал 4 ассиста.