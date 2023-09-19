Российский боец Максим Дивнич стал жертвой украинских телефонных мошенников. Как пишет Mash, ранее они просто угрожали спортсмену, а теперь доносят в полицию с его номера о преступлениях, которые тот не совершал.

По информации источника, накануне в одну из дежурных частей Москвы позвонил неизвестный и представился как Дивнич Максим Андреевич. Человек признался в совершённом убийстве и назвал адрес. Наряд полиции прибыл на указанное место, стал стучаться в квартиру, но дверь никто не открыл. Следов преступления тоже не нашли.

Сосед сказал, что знает Дивнича, но давно его не видел. Позже полицейские смогли связаться с 34-летним бойцом, и тот признался, что в последние месяцы его телефон разрывается от звонков с угрозами. Спортсмен уверен, всё это – из-за его луганских корней и помощи армии РФ на СВО.

Добавим, что Дивнич выступает на профессиональном уровне с 2011 года. Известен по боям на турнирах таких организаций как White Rex и M-1 Global, владел титулом чемпиона M-1 в лёгкой весовой категории (2014—2015).