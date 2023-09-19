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Посол World Skate считает, что россиян вообще могут не допустить на Олимпиаду в Париже

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
19 сентября 2023 18:27
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин рассказал, почему россияне не смогут поехать на Олимпиаду в Париже-2024, несмотря на допуск до соревнований в нейтральном статусе.

«Мы сможем попасть на Олимпиаду, только если для нас сделают исключение и увеличат число участников Игр в скейтбординге для нейтральных атлетов. Но верится в это с трудом, как и в то, что россиян в целом допустят до Парижа», — приводит слова функционера «Газета.Ru».

Напомним, что Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

источник: «Газета.Ru»
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