ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению ВАДА

22 сентября исполком ВАДА выдвинул новые обвинения в адрес РУСАДА.
23 сентября 2023 12:27
автор: Виталий Овсянников

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что юристы занимаются решением ВАДА о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу.

22 сентября исполком ВАДА выдвинул новые обвинения в адрес РУСАДА и заявил, что российское агентство не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса, так как Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

У РУСАДА будет 21 день, чтобы оспорить данное утверждение.

«Наши юристы сейчас занимаются вынесенным решением. По итогам консультации с ними мы сможем как‑то комментировать», — сказал Поздняков в интервью «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
СКА обыграл на выезде «Амур», Гальченюк оформил первый дубль в КХЛ
СКА обыграл на выезде «Амур», Гальченюк оформил первый дубль в КХЛ
Армейцы прервали серию поражений.
23.09.2023 12:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Московское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом» в матче КХЛ
Встреча завершилась со счётом 5:4.
23.09.2023 12:18
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Фигуристка Медведева опубликовала совместное фото в купальниках с Туктамышевой
Обе спортсменки являются чемпионками мира.
23.09.2023 12:01
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Лингард будет тренироваться в расположении «Аль-Иттифака»
Ранее футболист занимался вместе с «Вест Хэмом».
23.09.2023 11:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Билялетдинов считает Камерун сильнейшим соперником сборной России за последнее время
Африканская команда принимала участие в ЧМ-2022.
23.09.2023 11:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с академиями клубов Бразилии
Команду тренирует Иван Шабаров.
23.09.2023 11:31
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Мамиашвили считает глупостью отказ украинца Фильчакова от фото с Гонибовым на ЧМ
Мамиашвили считает глупостью отказ украинца Фильчакова от фото с Гонибовым на ЧМ
Борцы вошли в тройку призёров на мировом первенстве.
23.09.2023 11:28
Вольная борьба
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.