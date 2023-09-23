Олимпийский комитет России проконсультируется с юристами по решению ВАДА

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что юристы занимаются решением ВАДА о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу.

22 сентября исполком ВАДА выдвинул новые обвинения в адрес РУСАДА и заявил, что российское агентство не выполнило требования, необходимые для восстановления статуса, так как Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство.

У РУСАДА будет 21 день, чтобы оспорить данное утверждение.

«Наши юристы сейчас занимаются вынесенным решением. По итогам консультации с ними мы сможем как‑то комментировать», — сказал Поздняков в интервью «Матч ТВ».