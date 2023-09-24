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«Кузбасс» стал обладателем Кубка России по хоккею с мячом, обыграв в финале московское «Динамо»

Решающий этап турнира прошёл в Кемерове.
24 сентября 2023 11:43
автор: Александр Поволоцкий

«Кузбасс» обыграл на своём льду московское «Динамо» в финале Кубка России по хоккею с мячом.

Встреча в Кемерове завершилась со счётом 6:5. В составе »Кузбасса» голы забили Владислав Тарасов, Симон Янссон, Александр Егорычев, Артём Репях и Артём Бутенко.

У бело-голубых отличились Алмаз Миргазов (дважды), Антон Шевцов и Янис Бефус (дубль).

Таким образом, «Кузбасс» выиграл четвёртый Кубок России в своей истории.

Последний раз кемеровская команда брала трофей 16 лет назад, в 2007 году.

источник: «Советский спорт»
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