В РУСАДА резко отреагировали на требования ВАДА

РУСАДА сделало заявление по поводу решения WADA не восстанавливать организацию.

«В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса (далее – Кодекс), не входит изменение национального законодательства (в данном случае - законов Российской Федерации). РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы.

В статье 23.2 Кодекса говорится следующее: «Подписавшиеся стороны должны обеспечить выполнение положений Кодекса посредством принятия политик, уставных документов, правил и регламентов в соответствии со своими полномочиями и сферой ответственности».

Кодекс внедрен в России посредством Общероссийских антидопинговых правил в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ.

РУСАДА, в рамках функций и полномочий агентства, предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия агентства. На данный момент со стороны ВАДА нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило.

В настоящее время РУСАДА изучает полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением ВАДА. В случае уведомления вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне.

РУСАДА продолжает выполнять все функции без каких-либо ограничений и в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и регламентов», - гласит официальное заявление РУСАДА.

Напомним, 9 мая по итогам исполкома ВАДА стало известно, что РУСАДА до сих пор не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и продолжит оставаться в этом статусе до тех пор, пока не выполнит в полном объёме каждое из условий восстановления.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу. Об этом было объявлено на заседании исполкома ВАДА в Шанхае (Китай).

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить данное решение ВАДА