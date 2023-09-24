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В РУСАДА резко отреагировали на требования ВАДА

Ранее ВАДА не восстановила РУСАДА в организации.
24 сентября 2023 12:57
автор: Александр Кожевников

РУСАДА сделало заявление по поводу решения WADA не восстанавливать организацию.

«В круг вопросов национальной антидопинговой организации, каковой является РУСАДА, согласно статье 20.5 Всемирного антидопингового кодекса (далее – Кодекс), не входит изменение национального законодательства (в данном случае - законов Российской Федерации). РУСАДА не относится к органам власти, не имеет права издавать какие-либо законодательные акты и не обладает правом законодательной инициативы.

В статье 23.2 Кодекса говорится следующее: «Подписавшиеся стороны должны обеспечить выполнение положений Кодекса посредством принятия политик, уставных документов, правил и регламентов в соответствии со своими полномочиями и сферой ответственности».

Кодекс внедрен в России посредством Общероссийских антидопинговых правил в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ.

РУСАДА, в рамках функций и полномочий агентства, предприняты исчерпывающие меры для восстановления статуса соответствия агентства. На данный момент со стороны ВАДА нареканий по работе РУСАДА в рамках исполнения решения CAS не поступило.

В настоящее время РУСАДА изучает полученные документы на предмет необходимости направления уведомления о несогласии с решением ВАДА. В случае уведомления вопрос об оценке соответствия может быть передан на рассмотрение в Спортивный арбитраж (CAS) в Лозанне.

РУСАДА продолжает выполнять все функции без каких-либо ограничений и в строгом соответствии с требованиями международных стандартов и регламентов», - гласит официальное заявление РУСАДА.

Напомним, 9 мая по итогам исполкома ВАДА стало известно, что РУСАДА до сих пор не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу и продолжит оставаться в этом статусе до тех пор, пока не выполнит в полном объёме каждое из условий восстановления.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу. Об этом было объявлено на заседании исполкома ВАДА в Шанхае (Китай).

У РУСАДА есть 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить данное решение ВАДА

источник: РУСАДА
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