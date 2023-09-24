ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях под эгидой Олимпийского совета Азии

В конце марта МОК огласил рекомендации по допуску атлетов на международные соревнования в нейтральном статусе.
24 сентября 2023 13:26
автор: Александр Поволоцкий

В Олимпийском совете Азии заявили, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать в соревнованиях под эгидой организации в будущем.

МОК не дал разрешения на участие российских и белорусских атлетов в Азиатских играх 2023 года. Соревнования стартовали 23 сентября.

«Я думаю, что у России более широкая граница с Азией, чем с Европой. Поэтому российским спортсменам решать, что они хотели бы делать в будущем, — приводит Inside The Games слова исполняющего обязанности президента ОСА Рандхира Сингха.

МОК не направил Олимпийскому комитету России приглашение на ОИ-2024 в Париже в установленную дату.

источник: Inside The Games
Бубнов поделился эмоциями от победы «Спартака» в матче с «Динамо»
Красно-белые одержали важнейшую победу в дерби.
24.09.2023 14:10
Футбол
автор: Виталий Стопин
Российского арбитра Карасёва могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
Российского арбитра Карасёва могут назначить на официальный матч под эгидой УЕФА до конца года
Ранее сообщалось, что организация может разрешить работать на играх делегатам и инспекторам из РФ.
24.09.2023 14:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Valve анонсировала выход нового компендиума для Dota 2
Компания отказалась от привычных Боевых пропусков.
24.09.2023 14:00
Киберспорт
автор: Александр Кожевников
Деограсия назвал причины беспроигрышной серии «Оренбурга»
24.09.2023 13:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
На Зимнем Кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов»
На Зимнем Кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов»
Турнир пройдёт в феврале.
24.09.2023 13:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Полузащитник «Крыльев» Салтыков прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны ЦСКА
Никита является одним из главных открытий нынешнего сезона РПЛ.
24.09.2023 13:44
Футбол
автор: Виталий Стопин
Греческая теннисистка Саккари заявила, что равняется на Даниила Медведева
Мария минувшей ночью стало победительницей престижного турнира в Гвадалахаре.
24.09.2023 13:29
Теннис
автор: Виталий Стопин
Эфиопская бегунья Ассефа выиграла Берлинский марафон с мировым рекордом
Предыдущее достижение было превзойдено на две с небольшим минуты.
24.09.2023 13:27
Легкая атлетика
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.