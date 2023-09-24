Россияне и белорусы смогут участвовать в соревнованиях под эгидой Олимпийского совета Азии

В Олимпийском совете Азии заявили, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать в соревнованиях под эгидой организации в будущем.

МОК не дал разрешения на участие российских и белорусских атлетов в Азиатских играх 2023 года. Соревнования стартовали 23 сентября.

«Я думаю, что у России более широкая граница с Азией, чем с Европой. Поэтому российским спортсменам решать, что они хотели бы делать в будущем, — приводит Inside The Games слова исполняющего обязанности президента ОСА Рандхира Сингха.

МОК не направил Олимпийскому комитету России приглашение на ОИ-2024 в Париже в установленную дату.