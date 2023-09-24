В Российской федерации прыжков в воду объяснили переход двух спортсменов в сборную Узбекистана

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин высказался о переходе Игоря Мялина и Вячеслава Качанова в сборную Узбекистана.

«Ребята давно не выступали за сборную, Мялин стартовал лишь в 2019‑м. Они просили о переходе в Узбекистан достаточно давно, мы этот переход согласовали. Я уже говорил о своем отношении по смене гражданства, если это по семейным причинам — это одно, по политическим — другая история.

Плюс надо смотреть на положение спортсмена в команде. Мы даже не придали особой значимости этому переходу. Это ребята не из основного костяка сборной, конкуренции лидерам они не составляли. У нас не было причин препятствовать этому решению. Если кто‑то в этом видит причину для какого‑то резонанса, то это не так», - приводит слова Дружинина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Мялин и Качанов заявлены на Азиатские игры уже под флагом Узбекистана.