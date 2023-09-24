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КНДР выступает на Азиатских играх под национальным флагом, несмотря на санкции со стороны WA

Олимпийский совет Азии пока не отреагировал на нарушение.
24 сентября 2023 20:18
автор: Денис Владимиров

Сборная КНДР на стартовавших в Китае Азиатских играх выступает под национальным флагом, несмотря не несоответствие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Команда КНДР прошла под своим флагом на церемонии открытия, которая состоялась 23 сентября.

По действующим правилам, сборная страны, статус которой не соответствует кодексу WADA, не может выступать на международных соревнованиях с использованием национального флага и гимна.

Олимпийский Совет Азии (ОСА) пока никак не отреагировал на действия делегации КНДР. Отмечается, что WADA направило в OСА письмо с просьбой дать соответствующие разъяснения.

источник: «Советский спорт»
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