Российские самбисты выиграли Кубок мира в общем зачёте

В сербском городе Нови-Сад завершился Кубок мира по самбо, прошедший 23-24 сентября. К участникам соревнований в своем видеообращении обратился легендарный самбист, многократный чемпион мира по боевому самбо, посол Международной федерации самбо Федор Емельяненко. Он поблагодарил национальную федерацию самбо за организацию Кубка мира, успешное продвижение нашего вида спорта на сербских просторах и заметный рост мастерства местных самбистов, а также пожелал успехов спортсменам и всем участникам соревнований.

В турнире приняли участие представители 16 стран, среди них команды из Армении, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Израиля, Италии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Сербии, Туниса, Хорватии и Швейцарии. Спортсмены из России и Франции, в соответствии с решением Исполкома ФИАС, выступили в нейтральном статусе.

Победителем командного зачета стали российские спортсмены (FIAS 1), выступавшие в нейтральным статусе.

Результаты соревнований:

Женщины

1. ФИАС 1 (4 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая)

2. Хорватия (2 золотых, 1 бронзовая)

3. Сербия (1 золотая, 2 серебряных, 2 бронзовых)

Мужчины

1. ФИАС 1 (4 золотых, 5 серебряных, 1 бронзовая)

2. Казахстан (2 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовых)

3. Болгария (1 золотая, 2 бронзовых)

Боевое самбо

1. ФИАС 1 (4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая)

2. Казахстан (1 золотая, 4 серебряных, 3 бронзовых)

3. Сербия (1 золотая)

«Традиционно сильно выступила сборная ФИАС 1, завоевавшая первое место во всех дисциплинах. Высокий уровень технического мастерства продемонстрировали спортсмены из команды Казахстана и, конечно, очень порадовали хозяева Кубка мира – сборная Сербии. Также поздравляю сборную Хорватии, завоевавшую сразу две золотых медали в дисциплине спортивное самбо среди женщин.

Что касается самих поединков, то, пожалуй, больше всего запомнилась схватка спортсмена из Боснии и Герцеговины Марино Дуганджича в весовой категории до 98 кг по боевому самбо, совершившего победный бросок на последних секундах в финале со спортсменом из Казахстана. Также хотел бы отметить полуфинальную схватку «боевиков» в весе до 71 кг, в которой серб Стефан Жупарич сумел одолеть болгарина Эмиля Незирова за несколько мгновений до финального свистка.

Отдельно хочу поблагодарить Федерацию самбо Сербии, а также генерального партнера Кубка мира – компанию «Роснефть» и официального партера – банк ВТБ за помощь в организации и проведении соревнований», - отметил президент ФИАС Василий Шестаков.