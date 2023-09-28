Сёстры Аверины вместе с Ириной Винер примут участие в форуме «Азартные игры: отчисления на спорт»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер вместе со своими подопечными многократными чемпионками мира Диной и Ариной Аверинами примут участие в форуме «Азартные игры: отчисления на спорт», назначенном на 2-3 октября.

Легендарный тренер выступит на пленарной сессии «Спорт в новом мире: создаем возможности вместе».

«Ответом российского спорта на попытку нас изолировать стало внедрение новых форматов международных соревнований. Мы стараемся задавать тренды в художественной гимнастике - организовали серию турниров Кубок сильнейших, вернули правила, подчеркивающие истинную красоту нашего спорта, сделали традиционным совместные концерты звёзд гимнастики и выдающихся артистов. Весь мир смотрит с большим интересом и постепенно, пока ещё с опаской, начинает приезжать. Мы опираемся на поддержку государства, регионов, при этом большим подспорьем для реализации всех планов стали целевые отчисления от букмекерской деятельности. На форуме будем говорить о развитии уже созданного и новых глобальных проектах. Важно, что реализация этих идей осуществляется в связке с развитием механизма внебюджетного финансирования, которому на форуме будет уделено особое внимание», - приводит «Росконгресс» слова Винер.

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина выступят на сессии «Личные бренды спортсменов: создание и монетизация». Использование образов спортсменов в рекламе букмекеров станет одной из тем в данной дискуссии. Помимо этого, в программу включена сессия «Состояние современной индустрии рекламы: новые требования, перспективы и проблемы», посвященная требованиям закона о рекламе.

Организаторами форума являются Министерство спорта Российской Федерации и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр». Оператором выступает спортивная платформа Фонда Росконгресс «РК-Спорт».

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» станет площадкой для диалога руководителей органов власти, ЕРАИ, букмекерских компаний, всероссийских спортивных федераций, профессиональных лиг и знаменитых спортсменов.

Зарегистрироваться для участия в Форуме можно на сайте forumais.ru.

Все новости о подготовке к Форуму: t.me/Sport_Roscongress