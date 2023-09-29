Генеральная ассамблея МПК выступила против полного приостановления членства ПКР в организации

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета выступила против полного приостановления членства ПКР в организации. Конференция членских организаций МПК проходит в Бахрейне. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что в 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований.

16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.