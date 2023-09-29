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Главный тренер сборной России Гацалов раскритиковал судей финала ЧМ-2023 между Сидаковым и Дэйком

Судейские хитрости не помешали россиянину завоевать золотую медаль в Белграде!
29 сентября 2023 14:09
автор: Виталий Стопин

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов раскритиковал работу судей на финале чемпионата мира — 2023 по борьбе в Белграде (Сербия) в весовой категории до 74 кг. В решающей схватке турнира россиянин Заурбеком Сидаков и боролся с американцем Кайлом Дэйком.

«В финале судьи очень сильно поддерживали Дэйка. Это было видно невооружённым глазом. То была принципиальная схватка. Американцам было важно победить любой ценой. Сколько бы судьи могли нарисовать ему баллов, столько бы и нарисовали. Когда всё это происходило, зал просто возмущался и гудел. Но сколько бы Дэйку баллов не нарисовали, Заур взял бы на один больше как минимум.

Если есть на земле справедливость, то в тот момент она восторжествовала. Нельзя было „в цвет“ взять и повесить американцу медаль. Это была бы не его победа. Неужели он тогда надел бы золотую медаль на себя? Ему и так нарисовали в той вхватке четыре балла», — приводит слова Гацалова «Осетия-Ирыстон».

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