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Умер пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Валерий Бочков

Бочкову было 76 лет.
29 сентября 2023 16:48
автор: Александр Кожевников

Пятикратный чемпион мира и заслуженный тренер России по хоккею с мячом России Валерий Бочков скончался в пятницу в возрасте 76 лет. Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Бочков выступал за алма-атинское (1965-1978) и московское «Динамо» (1983−1986), а также красногорский «Зоркий» (1978−1983). Бочков - двукратный чемпион СССР (1977, 1979). В составе сборной СССР он становился чемпионом мира в 1973, 1975, 1977, 1979 и 1985 годах. Бочков также играл в хоккей на траве, четырежды выиграл национальной чемпионат в составе алма-атинского «Динамо».

По окончании игровой карьеры он перешёл на тренерскую деятельность, занимался подготовкой московского «Динамо» и «Зоркого», а также тренировал юношескую сборную страны.

источник: Федерация хоккея с мячом России (ФХМР)
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