Тренер паралимпийской сборной России Назаров: англосаксы — это нелюди, которые молятся дьяволу

Старший тренер паралимпийской сборной России по плаванию лиц с ПОДА Юрий Назаров высказался о западном спортивном сообществе.

Ранее стало известно, что атлетов из РФ допустят на Паралимпиаду в Париже, но в нейтральном статусе.

«Если выступать предложат с учётом осуждения спецоперации и отказа от национального финансирования, то я против. Мы тогда будем оторваны от страны. А если по принципам, по которым мы выступали на Паралимпийских играх в Токио, то согласен. Тогда все нас принимали как россиян.

Англосаксы - это нелюди, мы молимся богу, а они дьяволу. Поэтому у них ничего святого нет. С ними честную игру вести нельзя, они понимают только силу. Так же было и после Великой Отечественной войны. В 1945 году мы победили, а в 1948-м нас сразу включили в МОК», - приводят слова Назарова «РИА Новости».