Итальянский трибунал оправдал российского тренера по гимнастике по делу о жестоком обращении

Итальянский спортивный трибунал вынес предупредительный вердикт тренеру по художественной гимнастике Эмануэле Маккарани и оправдал её ассистентку россиянку Ольгу Тишину. Обе специалистки обвинялись в жестоком обращении со своими подопечными. Как сообщает газета La Stampa, такое решение – самое мягкое из предусмотренных для тренера.

При этом, Маккарани и Тишиной вменялось в вину оказание психологического давления и применение некорректных методов в тренировках, в частности, в аспекте контроля за весом спортсменок.

Скандал разразился в конце 2022 года. Согласно показаниям гимнасток, от такого психологического давления они испытывали стрессы, у некоторых начались расстройства пищевого поведения.