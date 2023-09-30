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Итальянский трибунал оправдал российского тренера по гимнастике по делу о жестоком обращении

Скандал разразился в конце 2022 года.
30 сентября 2023 10:56
автор: Тимур Пацюк

Итальянский спортивный трибунал вынес предупредительный вердикт тренеру по художественной гимнастике Эмануэле Маккарани и оправдал её ассистентку россиянку Ольгу Тишину. Обе специалистки обвинялись в жестоком обращении со своими подопечными. Как сообщает газета La Stampa, такое решение – самое мягкое из предусмотренных для тренера.

При этом, Маккарани и Тишиной вменялось в вину оказание психологического давления и применение некорректных методов в тренировках, в частности, в аспекте контроля за весом спортсменок.

Скандал разразился в конце 2022 года. Согласно показаниям гимнасток, от такого психологического давления они испытывали стрессы, у некоторых начались расстройства пищевого поведения.

источник: La Stampa
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