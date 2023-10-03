ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российские самбисты примут участие в молодёжном чемпионате мира

Соревнования в Кыргызстане пройдут с 6 по 8 октября.
03 октября 2023 09:35
автор: Александр Поволоцкий

В Бишкеке пройдёт Кубок мира по самбо и боевому самбо среди молодёжи, в котором примут участие российские спортсмены.

Команда РФ выступит на соревнованиях в нейтральном статусе. Также без государственной символики будут состязаться самбисты из Беларуси и Франции. Решение об этом принято исполкомом ФИАС.

«Зачастую именно на Молодежном первенстве мира загораются новые звезды. Молодые самбисты получают возможность продемонстрировать свои лучшие качества и громко заявить о себе. Думаю, предстоящий турнир не будет исключением, и в этот раз зрители также станут свидетелями восхождения на пьедестал самбистов из далеких стран мира, которые в будущем смогут составить высокую конкуренцию традиционным фаворитам соревнований», – заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Соревнования пройдут в 37 весовых категориях. Отметим, что генеральным партнером турнира является компания «Роснефть».

источник: «Советский спорт»
Папин заявил, что Минеев без проблем попал бы в UFC, если бы ставил такую цель
Мнение российского боксера.
03.10.2023 09:38
ММА
автор: Виталий Овсянников
Хвича Кварацхелия: я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, но теперь хочу победить их
Матч между мадридцами и неаполитанцами состоится 3 октября в 22:00 (мск).
03.10.2023 09:23
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Арбитр Лаос заявил, что Месси извинился перед ним после матча Нидерланды — Аргентина на ЧМ
Встреча состоялась в рамках четвертьфинала на мундиале в Катаре.
03.10.2023 09:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Слуцкий оценил возможность увольнения главного тренера «Спартака» Абаскаля
Команда занимает 7-е место в турнирной таблице.
03.10.2023 09:05
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Мы вписали своё имя в историю «Оренбурга». Оганесян — о победе над «Зенитом»
Команда Сергея Семака потерпела третье поражение в сезоне.
03.10.2023 08:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
10 россиян вошли в топ лучших игроков НХЛ на сезон-2023/2024 по версии The Athletic
Овечкин в рейтинге ниже Ничушкина.
03.10.2023 08:50
Хоккей
автор: Виталий Овсянников
Две голевые передачи Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Сент-Луис»
Результативные баллы набрали ещё два российских хокееиста.
03.10.2023 08:40
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.