Российские самбисты примут участие в молодёжном чемпионате мира

В Бишкеке пройдёт Кубок мира по самбо и боевому самбо среди молодёжи, в котором примут участие российские спортсмены.

Команда РФ выступит на соревнованиях в нейтральном статусе. Также без государственной символики будут состязаться самбисты из Беларуси и Франции. Решение об этом принято исполкомом ФИАС.

«Зачастую именно на Молодежном первенстве мира загораются новые звезды. Молодые самбисты получают возможность продемонстрировать свои лучшие качества и громко заявить о себе. Думаю, предстоящий турнир не будет исключением, и в этот раз зрители также станут свидетелями восхождения на пьедестал самбистов из далеких стран мира, которые в будущем смогут составить высокую конкуренцию традиционным фаворитам соревнований», – заявил президент ФИАС Василий Шестаков.

Соревнования пройдут в 37 весовых категориях. Отметим, что генеральным партнером турнира является компания «Роснефть».