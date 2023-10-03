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На форуме АИС-2023 рассказали, как спорту заинтересовать букмекеров

Мероприятие проходит в Москве.
03 октября 2023 10:47
автор: Александр Поволоцкий

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт-2023» обсудили взаимодействие спорта и букмекеров.

Как сообщает пресс-служба «АИС», отечественные БК заинтересованы поддерживать спортивные мероприятия с качественным контентом и большим охватом аудитории. Они помогают новым форматам международных соревнований по олимпийским видам спорта в рамках крупнейших форумов.

«Важно понять: спорт и букмекеры нужны друг другу. Но важен контент: кто создает качественный контент, собирает аудиторию в социальных сетях, тот интересен букмекерам. Когда мы приходим к букмекерам, нам говорят: будьте интересны», - заявил президент промоушена Fight Nights Камил Гаджиев.

Отмечается, что некоторые соглашения подразумевают не просто размещение логотипа, а также шоу-программы, матчи звезд, медиафутбольные турниры и другие.

«Надеюсь, мы с Союзом биатлонистов России сможем сделать турнир для спортсменов, который станет настоящим шоу. В предстоящем сезоне мы планируем красивое завершение в Кировске», – отметила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Организаторами форума являются Министерство спорта Российской Федерации и публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр».

источник: «Советский спорт»
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