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World Class «Тверская» открылся после реновации

Легендарный фитнес-клуб предстал в новом облике.
World Class «Тверская» открылся после реновации
03 октября 2023 16:35
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автор фото: World Class

«Тверская» – клуб с историей, которая складывалась на протяжении многих лет, и разрабатывая его новую концепцию дизайнеры хотели подчеркнуть это.

Кроме кардинальной смены стилистики интерьеров, за счёт которой здесь стало больше света и воздуха, в клубе была расширена площадь тренажёрного зала, появились отдельная студия сайкла и большая зона боевых искусств.

При проектировании был выдержан баланс всех зон, за основу взята максимальная лаконичность интерьера с точечным применением активных деталей и монохромная экологичная цветовая гамма. Бассейн с его футуристичной геометрией добавил динамики в общую концепцию.

Здесь предусмотрено всё для продуктивных тренировок и полноценного комфортного отдыха. Зонирование максимально отвечает функциональности и удобству: красивая входная группа, фитнес-бар, пространство для занятий, комфортные раздевалки с собственными саунами, бассейн и центр красоты и здоровья World Class Spa.

Главное место в клубе закономерно отведено тренажёрному залу (650 м²), он располагается на втором этаже и оснащён ультрасовременным оборудованием ведущих брендов Life Fitness, Technogym, Precor, Foreman и др.

В кардиозоне к услугам членов клуба более 30 тренажёров, в том числе беговые дорожки Life Fitness, механические дорожки Skillmill, гребные тренажеры Skillrow и Concept 2, эллиптические тренажеры Precor и Life Fitness, велотренажеры Life Fitness, лестничный тренажер Powermill и др. Обновлённая зона единоборств, оборудованная татами, мешками и прочим, ждет на первом этаже клуба.

После реновации в клубе работает одна большая студия для групповых программ площадью 130 м². Здесь проходят силовые классы, кардиотренировки, в том числе созданные по авторской системе World Class Training System, занятия и практики Mind Body, включающие йогу, пилатес, миофасциальный релиз, растяжку и уроки по различным танцевальным направлениям.

Особая гордость клуба – студия пилатеса, где проводятся занятия на профессиональном оборудовании реформерах (в World Class работают по системе Romana's Pilates – авторской методике, разработанной ученицей Джозефа Пилатеса Романой Крыжановской) в формате мини-групп и персональных тренировок. Студия оснащена тренажёром Кадиллак – одним из важнейших в занятиях пилатесом, «электрическим стулом» для проработки ягодичных мышц, ног и бедер и мн. др.

Аквазона World Class «Тверская» площадью 540 м² представлена 25-метровым бассейном с панорамными окнами на четыре дорожки, оснащенным новейшей системой очистки воды.

Также в клубе работает брендовый центр красоты и здоровья World Class Spa на пять кабинетов, где, по традиции, представлен широкий спектр медицинских и косметологических услуг, процедур для лица и тела, премиальные косметические бренды, а также парикмахерский зал и маникюрный кабинет.

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