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Арина Аверина: общаемся с девочками из других стран, но тему с отстранением не обсуждаем

Россияне отстранены от соревнований с 2022 года.
03 октября 2023 19:49
автор: Александр Кожевников

Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, что они с сестрой Диной общаются со спортсменками из других стран.

«Общаемся с девочками из других стран, поддерживаем их, поздравляем с соревнованиями, с победами. Общение как было, так и есть. Текущую ситуацию особо не обсуждаем, не затрагиваем эту тему. Они нас поддерживают, мы — их, поздравляем друг друга с победами, и все», — приводит «РБ Спорт» слова Авериной.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

источник: «РБ-Спорт»
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