Арина Аверина: общаемся с девочками из других стран, но тему с отстранением не обсуждаем

Российская гимнастка Арина Аверина рассказала, что они с сестрой Диной общаются со спортсменками из других стран.

«Общаемся с девочками из других стран, поддерживаем их, поздравляем с соревнованиями, с победами. Общение как было, так и есть. Текущую ситуацию особо не обсуждаем, не затрагиваем эту тему. Они нас поддерживают, мы — их, поздравляем друг друга с победами, и все», — приводит «РБ Спорт» слова Авериной.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.