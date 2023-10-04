Михаил Мамиашвили: в сборной России существуют проблемы с резервом

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о проблемах с наличием резерва у национальной команды.

«Проблемы с резервом у нас действительно существуют. Но есть ребята, которые сейчас набирают ход. Особенно Джабраилов. Между ними была контрольная схватка перед чемпионатом мира. Джабраилов рассматривается как возможный претендент на участие в Олимпийских играх в Париже.

Но проблемы у нас существуют. Равноценных замен пока не так много. В силу чего это происходит? Должен быть откровенный и долгий разговор», — цитирует Мамиашвили «Чемпионат».

Сборная России заняла седьмое место в неофициальном общекомандном зачёте на чемпионате мира — 2023 в Белграде (Сербии). Российские борцы выступали на мировом первенстве в нейтральном статусе.