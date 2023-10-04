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Светлана Журова: конкуренты думают, что через 10 лет у России не будет спортсменов, но они ошибаются

Сейчас в РФ делается очень много для развития спорта.
04 октября 2023 20:40
автор: Тимур Пацюк

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на нежелание допускать российских спортсменов до зимней юношеской Олимпиады в Южной Корее.

«Очевидно, есть люди, желающие убрать нас как конкурентов. Если не будет резервов, то через десять лет у нас некому будет выступать. Они хотят тыкать пальцем и говорить, что Россия закончилась как спортивная держава, но это заблуждение.

Сейчас столько всего сделано в плане спортивной инфраструктуры, что мы не откажемся от этого пути. Наоборот, только разозлимся, и конкуренция станет от нас ещё серьёзнее», — цитирует олимпийскую чемпионку в конькобежном спорте «Газета.Ru».

Напомним, на юношеской Олимпиаде-2020 россияне выиграли медальный зачёт. В активе атлетов из РФ было 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград.

источник: «Газета.Ru»
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