Чемпионка России по панкратиону погибла в ванной от удара током

другие 09 декабря 2018 17:58 Источник: «Комсомольская правда» Автор: Сметанникова Дарья

Ирина Рыбникова погибла по нелепой случайности.

15-летняя чемпионка России по панкратиону из Иркутской области Ирина Рыбникова погибла от удара током в своей ванной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Рыбникова пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, подключенным к зарядному устройству. Телефон случайно упал в воду, в результате чего 15-летняя спортсменка получила удар током и скончалась.

По итогам всероссийского турнира Рыбникова вошла в состав сборной России и готовилась к международным стартам.