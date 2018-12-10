Криштиану Роналду: Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год

Футбол 10 декабря 2018 12:42 Источник: La Gazzetta dello Sport Автор: Липкин Антон

Португалец занял второе место в голосовании журнала France Football.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что расстроился из-за того, что не смог в шестой раз выиграть «Золотой мяч».

«Мне кажется, я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год, – сказал 33-летний португалец в интервью La Gazzetta dello Sport. – Но если я его не выигрываю, это вовсе не конец света. Я уважаю решение.

На поле я сделал все для того, чтобы завоевать приз. Цифры не лгут, но не думайте, что я стал от этого менее счастливым.

У меня отличные друзья и семья, я играю за один из лучших клубов. Вы думаете, я возвращаюсь домой и начинаю плакать? Конечно, я расстроился, но жизнь продолжается. И я буду работать еще усерднее.

В любом случае хочу поздравить Модрича. Он заслужил эту награду. Но в следующем году мы встретимся снова, и я сделаю все, чтобы вновь победить».

Напомним, по итогам голосования журнала France Football Роналду занял второе место, пропустив вперед своего бывшего партнера по «Реалу» Луку Модрича.