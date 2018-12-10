Криштиану Роналду: Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 12:42Источник: La Gazzetta dello SportАвтор: Липкин Антон

    Криштиану Роналду: Я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год

    Португалец занял второе место в голосовании журнала France Football.

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что расстроился из-за того, что не смог в шестой раз выиграть «Золотой мяч».

    «Мне кажется, я заслуживаю «Золотой мяч» каждый год, – сказал 33-летний португалец в интервью La Gazzetta dello Sport. – Но если я его не выигрываю, это вовсе не конец света. Я уважаю решение.

    На поле я сделал все для того, чтобы завоевать приз. Цифры не лгут, но не думайте, что я стал от этого менее счастливым.

    У меня отличные друзья и семья, я играю за один из лучших клубов. Вы думаете, я возвращаюсь домой и начинаю плакать? Конечно, я расстроился, но жизнь продолжается. И я буду работать еще усерднее.

    В любом случае хочу поздравить Модрича. Он заслужил эту награду. Но в следующем году мы встретимся снова, и я сделаю все, чтобы вновь победить».

    Напомним, по итогам голосования журнала France Football Роналду занял второе место, пропустив вперед своего бывшего партнера по «Реалу» Луку Модрича.

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