Рамос пропустит матч "Реал" - ЦСКА. Марсело и Кроос включены в заявку - Советский спорт
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    • 12 декабря 2018 13:37Источник: ФК «Реал»Автор: Спирин Дмитрий

    Рамос пропустит матч "Реал" - ЦСКА. Марсело и Кроос включены в заявку

    «Реал» опубликовал список 19 футболистов, которые могут выйти на поле в сегодняшнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

    Игру, которая не имеет турнирного значения для мадридской команды, пропустят капитан "Реала" Серхио Рамос и полузащитник Дани Себальос.

    В то же время в заявку включены защитник Марсело и полузащитник Тони Кроос, восстановившиеся от травм.

    Матч начнется в 20:55 мск. на "Сантьяго Бернабеу".

    #рамос серхио#фк реал мадрид#фк цска#лига чемпионов#Футбол-Россия#кроос тони
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