Рамос пропустит матч "Реал" - ЦСКА. Марсело и Кроос включены в заявку

«Реал» опубликовал список 19 футболистов, которые могут выйти на поле в сегодняшнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.
Игру, которая не имеет турнирного значения для мадридской команды, пропустят капитан "Реала" Серхио Рамос и полузащитник Дани Себальос.
В то же время в заявку включены защитник Марсело и полузащитник Тони Кроос, восстановившиеся от травм.
📝 Lista de convocados para el partido contra el @pfc_cska.#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/zWzhLt7x9e— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 12 декабря 2018 г.
Матч начнется в 20:55 мск. на "Сантьяго Бернабеу".