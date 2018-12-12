Рамос пропустит матч "Реал" - ЦСКА. Марсело и Кроос включены в заявку

12 декабря 2018 13:37 Источник: ФК «Реал» Автор: Спирин Дмитрий

«Реал» опубликовал список 19 футболистов, которые могут выйти на поле в сегодняшнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

Игру, которая не имеет турнирного значения для мадридской команды, пропустят капитан "Реала" Серхио Рамос и полузащитник Дани Себальос.

В то же время в заявку включены защитник Марсело и полузащитник Тони Кроос, восстановившиеся от травм.

Матч начнется в 20:55 мск. на "Сантьяго Бернабеу".