Парки «Небо» устроили праздник в честь дня рождения - Советский спорт
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    • 18 декабря 2018 17:44Источник: «Советский спорт»

    Парки «Небо» устроили праздник в честь дня рождения

    Сеть спортивно-развлекательных парков «Небо» 16 декабря устроила масштабный праздник в честь четырехлетия. В четырех парках в разных частях столицы с полудня и до самого вечера проходили праздничные мероприятия.

    Со своими детьми в гости к «Небу» пришли звезды эстрады, театра и спорта: фигуристка Анастасия Гребенкина, актриса Такшина Юлия, ведущая Анна Городжая, актриса Екатерина Шпица, певица МАЛИНА, певица Карина Кокс. Также в числе гостей были известные блогеры Александр Тихомиров и Екатерина Казак.

    Для детей и взрослых парки подготовили комбинацию активных развлечений и шоу, чтобы гости познакомились со всеми возможностями парка, приобщились к спорту и отдохнули.

    Гости наблюдали зрелищные шоу, участвовали в играх и веселились вместе со звездами и спортсменами. На батутной арене показали достижения лучшие ученики спортивной школы «Небо»: воздушные гимнасты, акробаты и батутисты. Под куполом парка театральное шоу устроили артисты в образах Леди Баг и Супер кота! Инструкторы парка рассказывали гостям о развитии школы и новых направлениях тренировок.

    В активной части праздника дети участвовали в командных играх, гладиаторских боях и конкурсах. На зажигательной дискотеке на батутах гости танцевали в окружении мыльных пузырей с героями фильмов и мультиков.

    Юные гости наблюдали чудеса химических опытов с сухим льдом, жидким азотом и туманами и участвовали в мастер-классах по приготовлению нитро-мороженого и твистингу. Профессиональный иллюзионист продемонстрировал коллекцию лучших трюков с огнем, водой, картами, монетами, веревками, кольцами, свечами и тростями. В завершение вечера фирменный заяц SKY под фанфары вынес для гостей подарок от кафе «Небо» – праздничный торт по домашнему рецепту.

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