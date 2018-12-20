В США выступили с законопроектом имени Родченкова, информатор ВАДА поддержал эту идею - Советский спорт
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    • 20 декабря 2018 12:17Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    В США выступили с законопроектом имени Родченкова, информатор ВАДА поддержал эту идею

    Законопроект получил имя Родченкова, живущего с 2015 года на территории США.

    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков приветствует внесение в Конгресс США законопроекта о введении уголовного наказания за применение допинга на международных соревнованиях.

    «Я считаю, что закон гарантирует защиту спортсменов и международных соревнований от коррупции и вмешательства, которые, как мы видим, продолжаются по сей день. Широкая поддержка со стороны Конгресса США жизненно важна для борьбы за справедливость и честность на международной арене», – приводит слова Родченкова "Газета.Ru" со ссылкой на Washington Post.

    «Закон Родченкова» предусматривает штраф до 1 млн долларов и тюремное заключение сроком до 10 лет для лиц, замешанных в махинациях с допингом на международных спортивных соревнованиях.

    #допинг#родченков григорий#wada (вада)
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