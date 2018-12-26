Хельмут Марко: Уйти в «Ле-Ман» – запасной вариант для «Ред Булла» на 2021 год

Формула-1 26 декабря 2018 16:57 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Австрийская команда может завершить выступление в Формуле-1.

«Ред Булл» может уйти из Формулы-1 в 2021 году, сообщил советник команды Хельмут Марко.

«У нас есть соглашение до 2020 года, – приводит Motorsport.com слова Марко. – До тех пор, пока нет регламента на двигатели и договора согласия, ни «Ред Булл», ни «Хонда» не примут решение. Мы, разумеется, не собираемся зависеть от других, как это было в прошлом. Тогда мы умоляли других, но их заявления и обещания не выполнялись.

Есть вариант – вообще прекратить выступления. Или заняться чем-то другим, в других гоночных сериях. Таким вариантом может стать «Ле-Ман» с регламентом гиперкаров».

Напомним, в 2021 году в Формуле-1 будет действовать новый технический и коммерческий регламент.