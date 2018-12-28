Крушельницкий запросил у Гепрокуратуры результаты расследования своего дела

Керлинг 28 декабря 2018 17:44 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Российский керлингист подал апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию.

Российский керлингист Александр Крушельницкий направил обращение генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с просьбой предоставить итоги расследования его допингового дела.

«Результаты расследования данной ситуации мне до сих пор не известны, – приводит ТАСС текст письма. – Из обрывочных сообщений, полученных в Министерстве спорта РФ и Федерации керлинга России, я знаю, что расследование завершено, и в действиях некоторых лиц даже выявлены нарушения, которые привели или могли привести к попаданию в мой организм запрещенного препарата, однако никакие документы мне получить не удалось».

Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Крушельницкий вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой выиграл бронзовые медали в дабл-миксте, после чего в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

В результате результаты Крушельницкого и Брызгаловой были аннулированы, а спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.

25 декабря Крушельницкий подал в CAS (Спортивный арбитражный суд) апелляцию на решение о своей дисквалификации.